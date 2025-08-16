Спортом увлечены более 285 тысяч человек, среди них дети, подростки и люди с особыми потребностями.

В Западно-Казахстанской области спортом и физической активностью регулярно занимаются 285 941 человек — это 41% жителей региона. Об этом рассказал руководитель управления спорта ЗКО Бакдаулет Сабитов.

Среди детей и подростков спортом занимаются 45 939 ребят (30%). Это хорошая основа для воспитания здорового поколения. Национальными видами спорта увлекаются 31 250 человек (10%). Среди людей с ограниченными возможностями спортом занимаются 2 856 человек, что составляет почти четверть от их общего числа (25%). Обеспеченность спортивными объектами в регионе — 66% на каждую тысячу жителей.

По данным министерства туризма и спорта РК, всего за три года (2021 по 2024 год) количество регулярно занимающихся спортом казахстанцев достигло 8,4 миллиона человек. Это более 40% всего населения страны и показатель продолжает расти. В ведомстве считают, что число спортсменов увеличивается не только из-за интереса граждан, но и из-за государственной поддержки развития массового и профессионального спорта.







