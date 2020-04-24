В этом году он проходит в условиях пандемии.  500 человек накормили в областной мечети Уральска в Ночь предопределения Сегодня, 24 апреля, начался священный для всех мусульман мира месяц поста Рамазан. Он продлится 30 дней и завершится праздником Ораза айт - 23 мая. В этом году в связи с пандемией распространения коронавирусной инфекции и введением режима ЧП в стране месяц Рамазан будет проходить в иных условиях. Так, таравих-намаз в этом году в мечетях читаться не будет. Мусульманам предложили читать его дома самостоятельно. Ифтара в мечетях также не будет, а еду нуждающимся будут развозить по домам. Даже фитр-садака, который в этом году составляет 370 тенге на человека, можно перечислить в любую мечеть через приложение Kaspi.kz. Соблюдение поста в месяц Рамазан является одним из пяти столпов Ислама. Постящийся воздерживается от всех видов разговения (еды, питья, курения, половой близости и др.) и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу от нечистых помыслов в светлое время суток. Кроме этого, во время соблюдения поста важно своевременно принимать пищу. Каждый постящийся должен ответственно подойти к этому вопросу. Утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю - ифтар - можно совершать только после заката. Именно поэтому в городах Казахстана пост начинается в разное время. Это зависит от рассвета и захода солнца. На официальном сайте ДУМК опубликовано расписание для каждого города Казахстана. С расписанием поста для Уральска можно ознакомиться здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    