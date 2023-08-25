— Совокупный баланс рисков за счёт некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне. При дальнейшем замедлении фактической инфляции и её устойчивой части продолжится политика плавного и осмотрительного снижения базовой ставки, — говорится в сообщении.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с процентным коридором +/- 1. Ранее она была 16,75% Очередное плановое решение по базовой ставке объявят 6 октября. Стоит отметить, что последний раз Нацбанк снижал ставку в июле 2020 года.

Базовая ставка — это минимальная ставка, по которой главный банк страны выдаёт кредиты банкам второго уровня, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.