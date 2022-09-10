- Почти сутки военнослужащие проводили поисковые мероприятия. Граждане Казахстана найдены в 20 километрах от линии границы на территории РК. С их слов, они направлялись в школу населённого пункта Сюиндик (село в Атырауской области - прим. автора), но по дороге сломался автомобиль, и дальнейшее движение не представлялось возможным. Средства связи были вне зоны действия сети. Потеряв ориентир, они воспользовались функцией экстренного вызова помощи, - рассказали в комитете.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что восьмого сентября дежурному пограничного отделения «Шонгай» поступила информация от полиции о гражданах, заблудившихся на приграничной территории с России. Сигнал SOS поступил и ЧСникам Астраханской области соседнего государства.В пограничной службе напомнили, что в экстренных случаях нужно звонить на номер 112. В мобильных телефонах предусмотрен экстренный вызов, по которому можно позвонить, даже если в мобильном телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или отрицательный баланс.