По данным Комитета государственных доходов МФ РК, в период с января по октябрь 2025 года проведено 830 таможенных проверок. В результате доначислено около 31 млрд тенге, из которых уже взыскано 24 млрд тенге.

Выявленные нарушения зафиксированы в 81% проверок. Суммы доначислений выросли на 172%, а взысканий — на 266% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возбуждено 534 административных дела за нарушение таможенных правил.

Наиболее частые нарушения:

недостоверное определение таможенной стоимости — 40% всех случаев;

неверная классификация товаров по ТН ВЭД — 20%;

нецелевое использование товаров с ограничениями — 11%;

нарушение условий таможенных процедур, включая временный ввоз — 9%.

Комитет напоминает, что за недостоверные сведения в таможенной декларации предусмотрена административная ответственность по ст. 551 КоАП РК. При превышении суммы неуплаченных таможенных платежей и налогов на 10 000 МРП может наступить уголовная ответственность по ст. 236 УК РК.