В Уральске сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ЗКО задержали двух студенток местного колледжа. Во время личного досмотра у одной из них в кармане верхней одежды обнаружили и изъяли 25 свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Пакеты были аккуратно упакованы в полиэтилен. По предварительной информации, студентки действовали совместно и могли быть вовлечены в незаконный оборот запрещённых веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

В полиции напоминают: преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, влекут серьёзную уголовную ответственность и несут угрозу как судьбам молодых людей, так и безопасности общества.