В Павлодаре завершился процесс по резонансному уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности детей, проживавших в поселке Майкаин. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили резолютивную часть приговора.

Судья Кудабай Султанов сообщил, что вина подсудимых полностью подтверждена материалами дела и результатами экспертиз. Разбирательство велось в закрытом режиме, однако журналистов допустили на оглашение итогового решения.

Следствие установило, что в 2018 году первой жертвой насилия со стороны одного из подсудимых стала 10-летняя девочка. Тогда обвиняемый сам был несовершеннолетним. Позднее пострадал и её старший брат. О преступлениях стало известно лишь в ноябре 2024 года, когда девочке исполнилось 15 лет, и она рассказала о случившемся. В ходе расследования выяснилось, что к преступлениям причастен и другой житель Майкаина.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин 2001 и 2002 годов рождения. Они признаны виновными в изнасиловании, мужеложстве и насильственных действиях сексуального характера. Суд приговорил их к длительным срокам лишения свободы — 22 и 15 лет колонии.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

