- Эта мера (девальвация) обеспечит рост экономики не менее, чем на 6 процентов (в 2014 году), - заявил Назарбаев на расширенном заседании правительства в пятницу, передает ИА Новости-Казахстан. - Рост экономики означает рост в бюджет денег, и это означает, что эти деньги пойдут народу: и пенсии, и заработные платы, и доходы. Мы должны обеспечить любыми мерами ежегодный рост экономики, этой цели данная мера служит, все остальное от лукавого, - пояснил он. Глава государства призвал население не поддаваться панике и не скупать продовольствие в больших количествах. - Никому не надо мешками муку покупать, у нас 20 миллионов тонн зерна, куда муку покупать? Основное продовольствие - это хлеб, мясо, молоко, остальное у нас есть в достатке в огромном с запасами на несколько лет. Не надо волноваться, - сказал Назарбаев. Правительству президент поручил не допустить спекуляций на рынке продовольствия. - Надо строго следить, чтобы сейчас спекуляций не было в торговых точках, чтобы не пытались заработать на народе, - отметил Назарбаев. Тех, кто занимается спекуляциями, подчеркнул глава государства, строго наказывать, согласно закону. - Мелкие торговые точки работают нормально, а вот большие супермаркеты начинают баловаться. Не позволять! Руководителей привлекать к ответственности и тех, кто там работает. Тем более, что на завезенные товары не должно быть никакого повышения цен, - заключил президент.