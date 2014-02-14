Фото с сайта vm.ru Фото с сайта vm.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» из зала суда. Сегодня, 14 февраля, специализированный суд по делам несовершеннолетних привлек к ответственности школьника за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, две недели назад ученик 11-го класса СОШ № 3 Айдар АДИЛЬХАНОВ пришел в школу в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кабинет учащихся 8-го класса, где проходил урок химии. Там старшеклассник ударил сразу трех учениц 8-го класса, а одну из них даже пнул ногой. Между тем, следственные органы усмотрели в действиях подростка административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 330 КоАП РК - «Мелкое хулиганство» и суд наложил на его мать административное взыскание в виде штрафа в размере 3 МРП (5 556 тенге). Кроме того, суд также признал его виновным в «распитии спиртных напитков или появлении в общественных местах в пьяном виде» и обязал его родителей выплатить штраф в размере 1 МРП. На суде стало известно, что Айдар АДИЛЬХАНОВ ранее к административной и уголовной ответственности не привлекался, но числится на внутришкольном контроле за пропуски и несоблюдение школьного устава относительно единой формы. Юлия МУТЫЛОВА