В ходе расширенного заседания правительства РК Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал членов Кабмина за неэффективную работу по привлечению иностранных инвесторов в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Индустриализация может быть тогда, когда придут транснациональные компании, и вместе с ними мы будем открывать крупные производства. У нас нет людей, способных решать эти вопросы, способных разговаривать с иностранцами на их языке. Вот в чем беда. Или вы это сделаете или это будет делать другое правительство, я предупреждаю. Потому что это очень важно для вас. У нас есть много преимуществ, по сравнению с другими эти преимущества мы до конца не используем", - заявил Назарбаев, заслушав доклад министра экономики и бюджетного планирования Ерболата Досаева. После отчета министра по привлечению иностранных инвестиций для развития индустриализации страны, Глава государства раскритиковал докладчика за неконкретный ответ на простой вопрос. "Много слов говоришь по конкретному вопросу, так министра экономики никто не поймет в стране. Ты говори человеческим языком, а не эзоповским, чтобы понятно было. Я конкретно задаю вопрос", - сказал Президент. "Привлечение внешних инвестиций на внутреннюю индустриализацию, на вопросы малого и среднего бизнеса. Я не просто так говорю. Хотят участвовать международные институты в развитии МСБ и индустриализации. А почему они не приходят? В первую очередь, надо составить список: чего они хотят и сделать. И все. И не читать никому непонятные лекции", - добавил Глава государства. Также он был недоволен выполнением своих поручений. "В октябре прошлого года я проводил здесь совещание по итогам 9 месяцев и дал правительству 33 поручения, срок исполнения которых уже истек. Выполнено из них только 11, то есть 30 процентов. Остальные поручения проработаны некачественно, все на стадии исполнения. Например, один из серьезных вопросов - это теневая экономика. Толком ничего не сделано, поручено было персонально Досаеву (министру экономики и бюджетного планирования - Прим.автора )", - сказал он.