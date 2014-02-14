Иллюстративное фото с сайта www.medclub.ru Иллюстративное фото с сайта www.medclub.ru Об этом говорили на совещании по вопросам экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в Актюбинской области. В своем выступлении руководитель департамента агентства РК по защите прав потребителей по Актюбинской области Жайдар КУРМАНОВ акцентировал внимание на работе с родителями, по разным причинам отказывающимся от профилактических прививок детям. Для обеспечения полного охвата вакцинацией детей, проживающих в сельских населенных пунктах, организовано 78 выездных прививочных бригад, которыми сделано 18139 прививок, отметил докладчик. По словам Курманова, в результате совместных действий представителей акиматов всех уровней, управлений здравоохранения, образования, департаментов внутренних дел, по делам религий, общественных объединений в прошлом году впервые удалось снизить количество отказников до 246 детей, в 2012 году их было 348. Также Жайдар КУРМАНОВ подчеркнул, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снижена на 39%. Это во многом связано с проводимой вакцинацией, так в 2013 году на приобретение вакцины против гриппа для иммунизации наиболее уязвимых групп населения из средств областного бюджета было закуплено 43595 доз вакцины на сумму более 29 млн тенге. На совещании отмечено снижение заболеваемости населения области туберкулезом на 2,8%. Увеличился объем выделяемых средств для социальной поддержки указанной категории населения, так в минувшем году 550 больным туберкулезом было выделено 14826,5 тыс.тенге, в 2012 г. было выделено 12319,1 тыс. тенге. Осуществляется профилактический осмотр лиц, прибывающих в наш регион на постоянное место жительства, в прошлом году были обследованы 1680 человек, среди которых больных туберкулезом не выявлено, сообщил Курманов. Охват флюорографического обследования населения из числа подлежащих составил 99 %. Руководитель департамента также проинформировал о проводимых весной 2013 года плановых дератизационных, дезинсекционных мероприятий более чем в двадцати населенных пунктах Хобдинского и Уилского районов, находящихся в зоне природных очагов туляремии.