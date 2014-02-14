- В течение месяца в супермаркетах «Атаба» все покупатели, желающие участвовать в акции, должны были пробить чек на сумму не менее 3000 тенге и пройти регистрацию у промоутера, который в течение всего этого времени находился в торговом зале, - рассказывает менеджер супермаркета. - Все чеки покупателей, кто решил принять участие, мы поместили в барабан. И их, поверьте, было немало. Но главный приз всего один. Это ужин на двоих в ресторане «Белое солнце». В ресторане сегодня будет праздничная программа и розыгрыш путевки в Таиланд. И кто знает, возможно, нашим счастливчикам повезет вновь. В торговом зале супермаркета «Атаба» сегодня собралось не меньше сотни покупателей, которые пришли попытать счастья. Под бурные аплодисменты всех собравшихся барабан крутили множество раз, но, как оказалось, выбрать счастливчика не так-то просто. Из всех присутствующих были выбраны шесть претендентов, которые перед всеми собравшимися старались доказать, что именно ему нужен этот счастливый билет. Но всё решил случай. В барабан теперь положили удостоверения личности всех шестерых счастливчиков. И после нескольких витков, наконец, достали удостоверение победителя. Им оказалась. - Я сама живу в поселке, - рассказывает женщина. - Работаю в школе. В Уральск приезжаю очень часто. Как-то покупала в супермаркете «Атаба» продукты. Помню, тогда набрала продуктов на 5000 тенге, и мне предложили принять участие в акции. И я подумала, а почему бы и нет? Вот, выиграла и сама не верю. Теперь есть возможность поужинать со своим любимым в ресторане. Спасибо «Атабе» за такой подарок! Со слов работников супермаркета, еще одна акция будет проходить 8 марта. Согласно правилам акции, с 22 января по 8 марта всем желающим участвовать нужно совершить покупки также на сумму не менее 3000 тенге, пройти регистрацию у промоутера. После чего 8 марта все зарегистрировавшиеся смогут попытать счастье. И победитель сможет унести с собой все продукты, которые сможет собрать в корзину за 60 секунд, кроме алкоголя и табачных изделий.