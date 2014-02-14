Фото с сайта lenta-ua.net Фото с сайта lenta-ua.net Владимир Жириновский предложил законодательно запретить спортсменам выступать более чем на двух Олимпийских играх, сообщает Vesti.kz. Причиной для такого заявления стал инцидент с фигуристом Евгением Плющенко, который снялся из-за травмы с короткой программы одиночных соревнований Олимпийских игр в Сочи. Владимир Жириновский раскритиковал ответственных за допуск Плющенко к выступлениям на Олимпиаде. Владимира Жириновского не устраивает и тот факт, что Федерацией фигурного катания России руководит Александр Горшков. Депутат предложил его уволить. "Мы введем поправки в закон - не более двух Олимпиад, никаких четыре, три. Две Олимпиады и пошел вон. Пускай молодежь идет дальше", - сказал Владимир Жириновский. Подробнее читайте здесь. Владимир Жириновский среди всего прочего предложил ввести возрастной ценз для олимпийцев. Спортсмены, по его словам, не должны быть старше 25 лет. Напомним, Плющенко снялся из-за травмы с Олимпийских игр и заявил о завершении спортивной карьеры. Сообщалось о том, что спортсмен потянул спину во время тренировки. Отметим, Казахстан на Олимпиаде в Сочи в фигурном катании представляют Денис Тен и Абзал Ракимгалиев. Их выступление пройдет в 21.00 14 февраля 2014 года.