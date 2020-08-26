Лицо, претендующее на УДО, должно отбыть: не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; не менее 1/2 срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; не менее 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление. При этом он должен полностью возместить причиненный ущерб, а также не иметь злостных нарушений порядка отбывания наказания.

По преступлениям, представляющим наибольшую общественную опасность, предусмотрено наказание в виде лишения свободы либо штрафы, кратные сумме незаконно полученных денег или иных благ. К таким преступлениям относятся: получение, дача взятки либо посредничество во взяточничестве (статьи 366, 367 и 368 УК), присвоение или растрата вверенного чужого имущества с использованием служебного положения (пункт 2 часть 3 статьи 189 УК), мошенничество с использованием служебного положения (пункт 2 часть 3 статьи 190 УК). Наряду с основным наказанием по таким преступлениям предусмотрены конфискация имущества и пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Число вышедших по УДО растет с каждым годом. За 2017-2019 годы и 7 месяцев 2020 года условно-досрочно вышли на свободу 111 коррупционеров. Из них в 2017 году - семь человек, в 2018-м - 47, в 2019-м - 30, за 7 месяцев 2020 года - 27. Больше всего по УДО освободили совершивших тяжкие преступления - 74. Кроме того, досрочно покинули колонии коррупционеры, совершившие особо тяжкие преступления - 14, а также средней тяжести - 15 и небольшой тяжести - 8.Если суд признает, что для своего исправления коррупционер не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, его могут освободить досрочно. Но для этого нужны несколько условий.В Антикоррупционной службе признали, что большинство казахстанцев негативно относится к условно-досрочному освобождению коррупционеров и желает, чтобы чиновники, совершившие многомиллионные хищения бюджетных средств, незаконно использовавшие должностные полномочия, строго наказывались. 19 августа Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам противодействия коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления.Из всех видов уголовных правонарушений, предусмотренных в Уголовном кодексе, 17 статей относятся к коррупционным преступлениям. Наказание по ним зависит от обстоятельств совершения правонарушения, таких как тяжесть, сумма взятки или причиненного ущерба, должность чиновника, неоднократность, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, и другие.По иным преступлениям, например, таким, как служебный подлог (статья 369 УК), бездействие власти (статья 452 УК), судом может назначаться наказание как в виде штрафа и лишения свободы, так и привлечения к исправительным либо общественным работам. Коррупционерам навсегда закрывается путь к работе в должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.К осужденным за коррупцию не может быть применено условное осуждение и не допускается прекращение дел о коррупции в связи с примирением с потерпевшим (статья 68 УК), с установлением поручительства (статья 69 УК), а также с истечением срока давности обвинительного приговора (статья 77 УК). В отношении осужденных коррупционеров, имевших государственные награды, специальное, воинское, почетное или иное звание, классный чин, дипломатический ранг или квалификационный класс, суды вносят представления об их лишении. Но у коррупционеров есть возможность заключить процессуальное соглашение и пройти ускоренное производство. Это повышает эффективность раскрытия преступления. Если лицо, совершившее преступление, признает свою вину и возместит ущерб, то оно может заключить процессуальное соглашение с прокурором, что впоследствии учитывается при назначении наказания. Причем такое соглашение может быть заключено на любой стадии уголовного процесса. Аналогично и по ускоренному производству. Если обвиняемый в течение 15 дней с момента регистрации преступления полностью признает вину и возместит ущерб, то суд может вынести более мягкое наказание - но не более половины от максимального срока или размера штрафа.