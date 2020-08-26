Чиновников, пойманных на коррупции, могут лишить свободы, оштрафовать, отправить на общественные работы, лишить должностей, званий и рангов. Директор административно-правового департамента Агентства по противодействию коррупции Айгуль Базарбаева рассказала, какому преступлению соответствует то или иное наказание, а также как коррупционеры могут выйти на свободу условно-досрочно, передает Tengrinews.kz.
Число вышедших по УДО растет с каждым годом. За 2017-2019 годы и 7 месяцев 2020 года условно-досрочно вышли на свободу 111 коррупционеров. Из них в 2017 году - семь человек, в 2018-м - 47, в 2019-м - 30, за 7 месяцев 2020 года - 27. Больше всего по УДО освободили совершивших тяжкие преступления - 74. Кроме того, досрочно покинули колонии коррупционеры, совершившие особо тяжкие преступления - 14, а также средней тяжести - 15 и небольшой тяжести - 8.
Условия условно-досрочного освобождения
Если суд признает, что для своего исправления коррупционер не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, его могут освободить досрочно. Но для этого нужны несколько условий.
Лицо, претендующее на УДО, должно отбыть:
не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести;
не менее 1/2 срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
не менее 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление.
При этом он должен полностью возместить причиненный ущерб, а также не иметь злостных нарушений порядка отбывания наказания.
В Антикоррупционной службе признали, что большинство казахстанцев негативно относится к условно-досрочному освобождению коррупционеров и желает, чтобы чиновники, совершившие многомиллионные хищения бюджетных средств, незаконно использовавшие должностные полномочия, строго наказывались.
19 августа Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам противодействия коррупции поручил законодательно установить запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за коррупционные преступления.
Виды коррупционных преступлений и наказания за них
Из всех видов уголовных правонарушений, предусмотренных в Уголовном кодексе, 17 статей относятся к коррупционным преступлениям.
Наказание по ним зависит от обстоятельств совершения правонарушения, таких как тяжесть, сумма взятки или причиненного ущерба, должность чиновника, неоднократность, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, и другие.
По преступлениям, представляющим наибольшую общественную опасность, предусмотрено наказание в виде лишения свободы либо штрафы, кратные сумме незаконно полученных денег или иных благ. К таким преступлениям относятся:
получение, дача взятки либо посредничество во взяточничестве (статьи 366, 367 и 368 УК),
присвоение или растрата вверенного чужого имущества с использованием служебного положения (пункт 2 часть 3 статьи 189 УК),
мошенничество с использованием служебного положения (пункт 2 часть 3 статьи 190 УК).
Наряду с основным наказанием по таким преступлениям предусмотрены конфискация имущества и пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
По иным преступлениям, например, таким, как служебный подлог (статья 369 УК), бездействие власти (статья 452 УК), судом может назначаться наказание как в виде штрафа и лишения свободы, так и привлечения к исправительным либо общественным работам.
Коррупционерам навсегда закрывается путь к работе в должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Условное осуждение и примирение
К осужденным за коррупцию не может быть применено условное осуждение и не допускается прекращение дел о коррупции в связи с примирением с потерпевшим (статья 68 УК), с установлением поручительства (статья 69 УК), а также с истечением срока давности обвинительного приговора (статья 77 УК).
В отношении осужденных коррупционеров, имевших государственные награды, специальное, воинское, почетное или иное звание, классный чин, дипломатический ранг или квалификационный класс, суды вносят представления об их лишении.
Но у коррупционеров есть возможность заключить процессуальное соглашение и пройти ускоренное производство. Это повышает эффективность раскрытия преступления.
Если лицо, совершившее преступление, признает свою вину и возместит ущерб, то оно может заключить процессуальное соглашение с прокурором, что впоследствии учитывается при назначении наказания. Причем такое соглашение может быть заключено на любой стадии уголовного процесса.
Аналогично и по ускоренному производству. Если обвиняемый в течение 15 дней с момента регистрации преступления полностью признает вину и возместит ущерб, то суд может вынести более мягкое наказание - но не более половины от максимального срока или размера штрафа.
