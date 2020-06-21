И.о. руководителя управления полиции ДП ЗКО Александр Плешаков рассказал, что зигзагообразные линии желтого цвета появились на дороге в Уральске 20 июня по Саратовской трассе перед пешеходным переходом, недалеко от магазина Балапан, согласно пилотному проекту. - Где еще будет нанесена такая разметка - пока неизвестно. Данная разметка позволяет сконцентрировать внимание водителей на пешеходных переходах, - отметил Александр Плешаков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.