Дорожная разметка появилась 20 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Необычная разметка появилась на дороге в Уральске И.о. руководителя управления полиции ДП ЗКО Александр Плешаков рассказал, что зигзагообразные линии желтого цвета появились на дороге в Уральске 20 июня по Саратовской трассе перед пешеходным переходом, недалеко от магазина Балапан, согласно пилотному проекту. - Где еще будет нанесена такая разметка -  пока неизвестно. Данная разметка позволяет сконцентрировать внимание водителей на пешеходных переходах, - отметил Александр Плешаков. Необычная разметка появилась на дороге в Уральске Необычная разметка появилась на дороге в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА