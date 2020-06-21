Воду в микрорайон будут подвозить, передает корреспондент портала “Мой ГОРОД”. Целый микрорайон в Уральске затопило фекалиями (фото, видео) Как сообщили в акимате Уральска, водоснабжение микрорайона прекратят в 11.00 21 июня. - В связи с аварией на канализационном коллекторе Д1000 мм по Саратовской трассе с 11:00 сегодняшнего дня подача водоснабжения в поселке Зачаганск будет временно приостановлено. Просим жителей запастись водой! - сообщили в акимате города, добавив, что адреса подвоза воды в микрорайон будут сообщены дополнительно. Порыв на канализационном коллекторе в поселке Зачаганск произошел вечером 20 июня. Фекалиями затопило дворы частных домов и дороги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.