По словам местного жителя Тимура Куандыкова, гору шкур в районе Телецентра он заметил 3 мая, где в зимний период был организован полигон для сбора снега. - Я проезжал мимо, заметил какой-то навал, мне стало интересно, что может там находиться, ведь всю зиму тут собирали снег со всего города. Подошел поближе, смотрю кто-то оставил два воза остатков КРС. Видимо, все это гниет с осени. Вы представляете, все шкуры сначала засыпали снегом, потом он растаял, куча отходов пропиталась водой, которая ушла потом в Чаган, в парк культуры и отдыха города, где будут купаться наши же дети. Сейчас потеплело, солнце пригревает, и запах гнилья и вони теперь распространился по ближайшим дачам, это ведь полная антисанитария. Это, наверное, сделали те, кто принимает шкуры КРС. Где наша конная полиция? Почему ничего не предпринимают, - возмущается мужчина. - Потом в этом месте дэповцы убирали мусор в этом году поле того, как снег немного растаял. И наверняка они видели это безобразие, но не вывезли. Тимур говорит, что для решения такого рода проблемы необходимо создавать плавильни для снега. - Если у нас начнут плавить снег, то таким образом можно решить сразу несколько проблем. Да и мусор, который находится в снегу, можно будет сразу убирать, а не ждать, пока его разнесет ветром по всей округе, - добавил Тимур Куандыков. Руководитель ТОО "Жайк Таза Кала" Куат Ерсайын сообщил, что в этом году один раз проводили уборку данной территории, теперь планируют повторно очистить полигон от мусора. По словам руководителя МПС УАП города Уральск Дамира Ракишева, в настоящее время по данному факту на место направлены участковые для выяснения обстоятельств. - По аналогичному факту зимой был привлечен водитель "КамАЗа" по статье 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждения зелёных насаждений города и населённых пунктов". Был наложен штраф в размере 37 тысяч тенге. Все шкуры были вывезены в тот же день, - пояснил Данияр Ракишев. - Сейчас снова поступила жалоба, которую мы будем отрабатывать.