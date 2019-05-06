У любого предпринимателя, ведущего активную хозяйственную деятельность, регулярно возникают различные споры – с контрагентами, государственными службами, клиентами и другими лицами. Для того чтобы эти конфликты не привели к серьёзному ущербу для бизнеса, необходимо знать, как их правильно разрешать и что нужно делать для защиты своих интересов. В данной ситуации мы разберемся с тем, как решать возникающие споры максимально эффективно.У предпринимателей могут возникать самые различные спорные ситуации, которые можно разделить на такие категории: • споры с контрагентами – пожалуй, самая распространённая разновидность конфликтов для бизнеса. Партнер вовремя не оплатил услуги, партия товара была некачественной, не удается взыскать задолженность по договору и т.д.? Всё это становится причиной споров, которые зачастую не очень просто разрешить, и приходится обращаться в суд; • споры с государственными органами – не всегда инстанции, контролирующие бизнес, действуют корректно и в рамках законодательства. Предприниматели могут столкнуться с отказом при выдаче лицензии, необоснованными штрафами и другими санкциями, запретами на ведение деятельности и т.д. Споры с госорганами усложняются тем, что обычно на их стороне выступают и суды, потому добиться справедливости бывает особенно сложно; • налоговые споры – отдельная категория конфликтов с государственными органами – это споры с налоговой инспекцией. Причинами могут стать нарушения при проведении проверок, необоснованно выписанные штрафы и другие санкции, неправомерно доначисленные налоги и т.д. Для того чтобы уладить такие споры, почти всегда приходится обращаться в суды.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.