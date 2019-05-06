Их работу аким Актюбинской области назвал неэффективной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В Актобе уволен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аязбай Усмангалиев.

Кроме того, рабочих мест лишатся заместитель акима области Серик Туленбергенов и заместитель акима города Актобе Ибраим Кузбаев, курирующие в том числе сферу строительства.

Об этом аким области Ондасын Уразалин сообщил в понедельник, 6 мая, на рабочем совещании по вопросам исполнительской дисциплины государственных органов.

Увольнения связаны с неэффективностью выполнения работ по ремонту, эксплуатационному содержанию дорог, отсутствием должного контроля за качеством выполнения ремонтных работ, а также за благоустройством населенных пунктов.

Аким города Ильяс Испанов уточнил, что Ибраим Кузбаев будет освобожден от должности через две недели, после сдачи текущих проектов.

Также, по поручению главы региона, дисциплинарное взыскание в виде замечания наложено на курирующего социальную сферу заместителя акима области Марата Токжанова, акима г. Актобе Ильяса Испанова, руководителя управления координации занятости и социальных программ Кайрата Утарова за ненадлежащую организацию работ по приему, обработке документов и назначению адресной социальной помощи многодетным семьям.

Отметим, не последнюю роль в увольнении и наказании руководителей государственных органов сыграла общественность – многочисленные обращения от граждан в Facebook и Instagram о ненадлежащем состоянии дорог в регионе, об очередях и волоките в Центре занятости г. Актобе.

Кроме того, аким области выразил неудовлетворение работой управлений спорта, культуры, государственного закупа, здравоохранения и образования. Также глава региона сообщил об увольнении по собственному желанию акима Мартукского района Жандоса Баирханова. Он перешел на другую работу.

- Пошел третий месяц моей работы в акимате области. Все это время избегал применения мер дисциплинарного воздействия. Ограничивался устными замечаниями. Но, к сожалению, некоторые руководители госорганов отнеслись к замечаниям халатно, не приняв мер для их устранения. Поэтому сегодня совещание проходит именно в таком русле. Всех, кто не будет работать для народа, не будет выстраивать эффективную работу возглавляемых госорганов, ждет наказание вплоть до увольнения, - сказал Ондасын Уразалин.

В ходе совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе по активному поиску инвесторов для строительства студенческих общежитий, усилению работы по благоустройству, установке уличного освещения, санитарной очистке улиц и дворов г. Актобе.

- В завершение совещания, предупреждаю руководителей всех государственных органов – если кто-либо от моего имени будет обращаться к вам с просьбой об оказании услуг с нарушением установленных правил и законов, первым делом сообщайте об этом мне. Кто бы, о чем бы вас не просил, прикрываясь моим именем, сообщайте мне. Те, кто исполнит просьбы таких просителей, будут отвечать за это.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.