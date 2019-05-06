«Я не смогла оставаться равнодушной после новости, как ветеран получил поздравление с Днем Победы в тюрьме». О защите ветерана ВОВ Ивана Суркова сообщила alau.kz жительница Костаная Сауле Кожухова.  “Он защищал нас, чтобы в старости ему никто не помог. Это невозможно просто наблюдать, стоя в стороне. Я уже обращала внимание, когда только увидела новость, что его могут посадить, но после первого решения суда немного успокоилась - домашний арест. Жалоба апелляционного суда изменила приговор, и дедушка лишился свободы! Теперь вошел в историю – как первый осужденный преклонного возраста. Я дедушке никто, и все, кто хочет присоединится к нам тоже, мы просто хотим защитить его”, – говорит Сауле Кожухова. Со всех областей Казахстана неравнодушные собирают деньги на адвоката для фронтовика. “Мы хотим помочь дедушке. Нам нужно добиться, возможности другого наказания. Ветеранов надо почитать! Да, возможно, им совершено преступление. С помощью адвоката мы разберемся в этом деле. Может быть найдем недочеты в деле. С виду он не опасный преступник, да и по здоровью так не скажешь. Хотим, чтобы нашему дедушке в Дни Победы сказали о том, что у него есть защитники. Как же так - остаться никому не нужным в таком возрасте и стать известным по всей стране, как самый опасный преступник. Неужели он этого достоин? Мы консультировались у нескольких адвокатов и узнали - первй приговор, где назначен домашний арест вернуть возможно! Старость нужно уважать, мое сердце болит от таких видео и фото. У всех нас есть права на защиту, и у дедушки они должны быть. Это ветераны подарили нам мирные дни и пережили жуткие годы войны. Я знаю - я могу помочь. Я знаю, что есть люди, которые также небезразличны к его судьбе. Вместе и с помощью общественности мы добьемся справедливости” – уверена защитница. В защиту ветерана ВОВ выбрали опытного адвоката из Нур-Султана Нурдаулета Ергалиева. Напомним, на днях заключенные колонии поздравили фронтовика, осужденного в Костанае за убийство, с Днем Победы.