Кроме этого, он получит моральную компенсацию и выплату заработной платы за период вынужденного отсутствия, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива «МГ»

15 июня в суде №2 Уральска по гражданским делам вынесли решение по иску Владимира Давыдова. Мужчина подал в суд на ТОО «Батыс су арнасы» после того, как 28 февраля его незаконно уволили. По сей день он был безработным.

– Почему я должен был смириться с тем, что меня незаконно уволили с работы? Дело было так: за мной была закреплена техника, а именно экскаватор, на ремонт которого деньги выделили, а ничего не сделали. Нас было 10 человек, мы все обратились в антикоррупционную службу. После этого приходил госаудит, провёл проверку, часть нарушений подтвердилась. Для подтверждения остальных нарушений нужна была техническая экспертиза. Далее на нас начали оказывать давление на работе, строить козни, лепить выговоры, строгие выговоры, постепенно все десять человек уволились по тем или иным причинам, так как работать в таких условиях было невыносимо. Я остался последним, меня начали необоснованно переводить с одной техники на другую, в январе меня вообще перевели на другую технику, которая была полностью в неисправном состоянии. В феврале мне объявили строгий выговор, а потом уволили, — рассказал Владимир Давыдов.

Строгий выговор мужчине объявили за то, что он не выполнил поручение, которое невозможно было выполнить из-за отсутствия другой вспомогательной техники. В суде Давыдову пришлось всё это доказывать. Судья Марат Маликов, рассмотрев дело, вынес решение признать незаконным и отменить строгий выговор Давыдова и восстановить его на прежней должности машиниста экскаватора ТОО «Батыс су арнасы». Кроме этого, суд решил взыскать с предприятия в пользу работника заработную плату за период вынужденного прогула в размере 563 тысячи тенге и компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч тенге.

По словам Владимира Давыдова, несмотря на то, что решение суда вышло 15 июня, руководство ТОО «Батыс су арнасы» не торопиться восстанавливать его на работе. Приказ о восстановлении не издан, хотя решение суда подлежит немедленному исполнению.