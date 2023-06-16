В управлении рыбной инспекции по ЗКО подвели итоги широкомасштабной акции «Бекіре-2023».

Иллюстративное фото из архива «МГ»

Рыбоохранная акция началась первого апреля. В ней участвовали инспекторы управления рыбной инспекции и участковые на погранично-таможенной службе КНБ.

До 31 мая выявили 86 административных и два уголовных правонарушений. Сумма наложенного штрафа по административным материалам составила 1 283 400 тенге.

По одному уголовному материалу изъяли один невод, лодку и 639 килограммов рыбы. Ущерб составил 1 322 730 тенге. По второму уголовному изъяты пять рыб осетровых пород.

— В судебные органы передали шесть материалов, на правонарушителей наложили административные штрафы на 262 200 тенге. Сумма ущерба составляет 26 503 тенге, — рассказала главный специалист управления рыбной инспекции по ЗКО Рысгуль Сагидуллина.

За время проведения акции также изъяли 139 сетных орудий лова, два невода и шесть плавательных средств.