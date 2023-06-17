Цель проекта - поддержка сельхозпроизводителей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива «МГ»

По информации акимата Аксая, для горожан запустили проект «Ауыл аманаты» — сельчанам будут выдавать микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет.

– Сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-бытовых услуг населению, они получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. Основная цель проекта — всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, а также решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан, то есть повышение доходов сельского населения, — сообщили в городском акимате.

Более подробную информацию можно получить в аппарате акима города: проспект Абая 3/1, 216 кабинет.

На республику уже выделили 100 миллиардов тенге для создания более 18 тысяч личных подсобных хозяйств в сёлах.

