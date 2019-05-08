Ждем вас по адресу: Аг. Атырау, мкрн Атырау, ул. 1, строение 21 Телефон: 8 777 042 49 40 График работы: 09:00 до 20:00, без выходных.

Мы живем в Казахстане и гостеприимство у нас в крови. И все знают, что в наше кризисное время тяжело накрыть достойный дастархан. С магазином низких цен «СВЕТОФОР» сделать это будет легко и что немаловажно все покупки можно совершить в одном месте по ценам ниже рыночных. Торговая сеть «СВЕТОФОР» - это магазины низких цен, в которых представлен широкий выбор товаров продуктов питания, мелкой бытовой техники, игрушек и многого другого. Здесь вы найдете огромный выбор конфет от 325 тенге.Сладкоежек приятно удивят печенье от 425 тенге.А также молоко сгущенное и концентрированное от 180 тенге.Различные крупы также представлены в большом ассортименте.Без внимания не останутся любители какао и кофе от 440 тенге.Ценителям чайной церемонии предложен на выбор чай от 170 тенге.Рыбные консервы от 125 тенге.Мясные консервы от 180 тенге.Удивляют богатством выбора колбасные изделия от 275 тенге.Деликатесный продукт - икра от 285 тенге.Сыры плавленые от 245 тенге.Фасоль, кукуруза консервированная от 180 тенге.Макаронные изделия от 120 тенге.Игрушки российского производства от 235 тенге.Шампуни и средства личной гигиены от 230 тенге.Детские подгузники от 1850 тенге.Различные изделия из пластмассы от 90 тенге.Новости Компаний.