В Атырау приглашает за покупками магазин низких цен « СВЕТОФОР». Мы живем в Казахстане и гостеприимство у нас в крови. И все знают, что в наше кризисное время тяжело накрыть достойный дастархан. С магазином низких цен «СВЕТОФОР» сделать это будет легко и что немаловажно все покупки можно совершить в одном месте по ценам ниже рыночных. Торговая сеть «СВЕТОФОР» - это магазины низких цен, в которых представлен широкий выбор товаров продуктов питания, мелкой бытовой техники, игрушек и многого другого. Здесь вы найдете огромный выбор конфет от 325 тенге. Сладкоежек приятно удивят печенье от 425 тенге. А также молоко сгущенное и концентрированное от 180 тенге. Различные крупы также представлены в большом ассортименте. Без внимания не останутся любители какао и кофе от 440 тенге. Ценителям чайной церемонии предложен на выбор чай от 170 тенге. Рыбные консервы от 125 тенге. Мясные консервы от 180 тенге. Удивляют богатством выбора колбасные изделия от 275 тенге. Деликатесный продукт - икра от 285 тенге. Сыры плавленые от 245 тенге. Фасоль, кукуруза консервированная от 180 тенге. Макаронные изделия от 120 тенге. Игрушки российского производства от 235 тенге. Шампуни и средства личной гигиены от 230 тенге. Детские подгузники от 1850 тенге. Различные изделия из пластмассы от 90 тенге.
Ждем вас по адресу: Аг. Атырау, мкрн Атырау, ул. 1, строение 21 Телефон: 8 777 042 49 40 График работы: 09:00 до 20:00, без выходных.
Новости Компаний.