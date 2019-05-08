Иллюстративное фото из архива "МГ" Эту новость сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ. Всего в городе Атырау осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны и еще по одному проживают в Жылыойском и Махамбетском районах. Также в нефтяной столице 676 человек, приравненных к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - афганцы, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, которым к 9 мая выплачено единовременное пособие по 100 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.