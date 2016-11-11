QAZAQ AIR – авиакомпания, созданная для обслуживания региональных маршрутов в Казахстане, 100% акций которой принадлежит АО «Самрук-Қазына».

Фото с сайта flyqazaq.com Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в рамках перехода на зимнюю навигацию с 1 декабря 2016 года QAZAQ AIR начнет осуществлять регулярные рейсы между двумя городами Западного Казахстана на современном региональном самолете Bombardier Q400NextGen два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. - Стоимость билета за перелет Атырау – Уральск продолжительностью 50 минут начинается от 14 707 тенге в одну сторону, включая пассажирские сборы аэропортов. Рейсом Атырау – Актау пассажиры смогут долететь за 11 007 тенге в одну сторону, включая пассажирские сборы аэропортов, а длительность полета по маршруту составит 40 минут, - говорится в пресс-релизе авиакомпании. - Предлагая новые востребованные маршруты и удобные дни недели, мы надеемся, что жители всех городов региона станут ближе и отныне будут видеться чаще, – отметил председатель правления АО «QAZAQ AIR» Блэр Поллок. - Таким образом новые рейсы из Атырау в Уральск и Актау дополнят и расширят существующую маршрутную сеть авиакомпании. Напомним, что сегодня QAZAQ AIR выполняет полеты из Алматы в Актобе, Астану, Атырау, Костанай, Кызылорду, Павлодар, Семей, Талдыкорган и Шымкент. Забронировать и приобрести билеты на рейсы QAZAQ AIRможно на сайте flyqazaq.com, либо обратившись в офис продаж авиакомпании по телефону +7 727 356 1414.