Как рассказала одна из отравившихся Малика КОНЫКЕР, 7 ноября они с парнем купили бургеры в кафе "Бургер стрит+" и вечером дома съели. - Уже ночью мне стало плохо. Началась тошнота, температура и рвота. Мы вызвали скорую, но врач сказал, что госпитализировать меня не надо. Спустя два дня меня положили в больницу. Сейчас, конечно, мне гораздо лучше. Парень ел эти бургеры еще и на следующий день, но у него все нормально, наверное иммунитет крепче, - отметила Малика КОНЫКЕР. - После выписки я намерена подать в суд на владельца кафе. По словам другой пациентки инфекционной больницы, 8 ноября вечером она с шестью однокурсниками зашли в кафе перекусить, а утром ей стало плохо. - Как оказалось шестеро моих однокурсниц попали в больницу в тот же день, а на следующий день меня тоже привезли сюда. Когда я вызвала скорую, у меня была высокая температура. В это кафе мы ходим нечасто, были там второй раз. На вид все было чисто и еда была вкусной, - рассказала Анара, еще одна пострадавшая. Как выяснилось, все отравившиеся намерены подавать коллективный иск на возмещение морального ущерба. Как отметил юрист департамента по защите прав потребителей Шакир СУХАНБЕРДИН, сейчас они проводят разъяснительную работу с отравившимися по подаче коллективного иска в суд.