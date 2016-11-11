Фото с сайта newskaz.ru Президент рассказал на брифинге, что не устает от работы и от ответственности перед народом. - Но другое дело - выбивают из колеи часовые пояса. Конечно, устаешь. Не высыпаешься. Я в эти дни сплю по 3-4 часа максимум. Мозги постоянно работают, и тебе нужно вести серьезные и убедительные переговоры, - рассказывает Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Президент поблагодарил всех казахстанцев за сочувствие и пожелания скорейшего выздоровления, которые высказывали люди, когда месяц назад было объявлено о простудном заболевании Нурсултана НАЗАРБАЕВА. - Пользуясь случаем, хочется всех поблагодарить, каждого, что они писали на своих сайтах. Необходимо было объявить о моем состоянии здоровья, потому что пришлось отменять международное мероприятие. Визит предполагался в Азербайджан, в Армению. С температурой и кашлем никуда не поедешь. Спасибо всем за сочувствие и пожелания. Так что бодрость надо сохранять, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Президент Казахстана, отметил, что "командир должен быть всегда впереди, на белом коне и в полном здравии". - Вот такая работа президента: надо всего себя отдавать, все свое время, здоровье и на работе, и в нерабочее время, только так можно выполнять все обязанности, которые мне поручены, - отметил глава государства. yMRlFbhyDVE