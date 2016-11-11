- У нас пошли трещины на двух этажах здания. В настоящий момент мы были вынуждены перевезти часть больных кардиоцентра в областную больницу, - рассказал Аманбек ЖУМИРОВ. - Также при основном здании кардиоцентра имеется пристройка, где также могут располагаться кардиобольные. Как стало известно в ходе брифинга, в настоящий момент производится разработка проектно-сметной документации для полной реконструкции областного кардиоцентра. Здание начнут реанимировать только в 2017 году.