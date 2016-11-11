Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, теперь в Уральске на постоянной основе будут проводиться ОПМ со скрытым видеонаблюдением. - Отныне по городу будут ездить патрульные машины МПС без опознавательных знаков, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. За один день ОПМ удалось выявить более 300 нарушений. Из них 65 человек были задержаны за превышение скорости, 75 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности, 48 нарушили правила маневрирования, 10 проехали на запрещающий сигнал светофора и 23 не пропустили пешехода, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Начальник местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН отметил, что данная форма несения службы регламентирована действующим нормативно-правовым актам, регламентирующих деятельность дорожнопатрульной полиции местной полицейской службы.