Результаты остальных госпитализированных будут готовы на следующей неделе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". m 6 (4) По словам директора областной инфекционной больницы Надии АХМЕТОВОЙ, сегодня стали известны результаты анализов первого поступившего пациента. - Результаты показали, что у посетителя кафе выявлен сальмонеллёз. Сказать, что у всех отравившихся такой диагноз, мы пока не можем, - отметила Надия АХМЕТОВА. Напомним, 9 ноября в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми признаками, которые рассказали, что ели бургеры в одном из кафе Уральска. Госпитализированы 26 человек, среди них есть беременная женщина и дети. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6-м микрорайоне. Сейчас полиция завела уголовное дело на хозяина заведения по статье 304 ч.1 УК РК. Посетители кафе намерены подать коллективный иск в суд на хозяина кафе, чтобы тот возместил им моральный ущерб.    