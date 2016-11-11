На днях десант представителей ведомства прибыл в Актобе дабы донести все «изюминки» документа. По традиции, столичным гостям показали свежие достижения региона. Таковых оказалось три: мини-откормочные площадки в Алгинском районе, откормочной площадки ТОО «АкТеп» и мясокомбинат ТОО «Актюбинский мясной кластер». Перед министром Аскаром МЫРЗАХМЕТОВЫМ похвалились, что объём валовой продукции сельского хозяйства в регионе составил 132,4 миллиарда тенге, это на 6,2% больше к аналогичному периоду прошлого года. Визит продолжился заседанием, на который пригласили фермеров и предпринимателей Актюбинской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской области. В потоке предполагаемых цифр и фактов представляемого проекта можно было и запутаться, и уснуть, слишком детализированный доклад министра утомил. Впрочем, на важных моментах всё же можно было бы остановиться. - Особое внимание будем уделять мелким производителям сельскохозяйственной продукции. Они работают не на полную мощность, для того чтобы производимая продукция дошла до крупных, личные подсобные хозяйства должны объединяться в сельхозкооперации, - подчеркнул МЫРЗАХМЕТОВ. Основными задачами разрабатываемой программы будут повышение эффективности животноводства на 58% и растениеводства на 40%. В частности, будут замещены часть площадей пшеницы под более высокорентабельные культуры (масличные культуры, ячмень, кукуруза на зерно, сахарная свекла, кормовые культуры). - Доля пшеницы в структуре посевов сельхозкультур высокая - 57%. При том, что наукой рекомендовано 45%. Её перепроизводство влияет на уровень цены реализации, и тем самым на финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей, - рассказал заместитель директора департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Бахыт ИЛЬЯСОВ. - За последние пять лет среднегодовой переходящий остаток зерна составил 5,5 миллионов тонн, в том числе пшеницы 5 миллионов тонн. Огромный объём продукции остаётся невостребованным. Как это будет реализовано в регионах, пока неизвестно. Кстати, государство также намерено помогать в развитии садоводства и выращивании виноградников. На субсидирование этих направлений выделят миллиарды тенге.