На казахстанских полях пшеницу собираются заменить на кукурузу, масличные и кормовые культуры
Министерство сельского хозяйство решило быть более открытым. Одним из первых шагов стало вынесение на всеобщее обсуждение концепции госпрограммы агропромышленного комплекса до 2021 года.
На днях десант представителей ведомства прибыл в Актобе дабы донести все «изюминки» документа.
По традиции, столичным гостям показали свежие достижения региона. Таковых оказалось три: мини-откормочные площадки в Алгинском районе, откормочной площадки ТОО «АкТеп» и мясокомбинат ТОО «Актюбинский мясной кластер». Перед министром Аскаром МЫРЗАХМЕТОВЫМ похвалились, что объём валовой продукции сельского хозяйства в регионе составил 132,4 миллиарда тенге, это на 6,2% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Визит продолжился заседанием, на который пригласили фермеров и предпринимателей Актюбинской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской области. В потоке предполагаемых цифр и фактов представляемого проекта можно было и запутаться, и уснуть, слишком детализированный доклад министра утомил. Впрочем, на важных моментах всё же можно было бы остановиться.
- Особое внимание будем уделять мелким производителям сельскохозяйственной продукции. Они работают не на полную мощность, для того чтобы производимая продукция дошла до крупных, личные подсобные хозяйства должны объединяться в сельхозкооперации, - подчеркнул МЫРЗАХМЕТОВ.
Основными задачами разрабатываемой программы будут повышение эффективности животноводства на 58% и растениеводства на 40%. В частности, будут замещены часть площадей пшеницы под более высокорентабельные культуры (масличные культуры, ячмень, кукуруза на зерно, сахарная свекла, кормовые культуры).
- Доля пшеницы в структуре посевов сельхозкультур высокая - 57%. При том, что наукой рекомендовано 45%. Её перепроизводство влияет на уровень цены реализации, и тем самым на финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей, - рассказал заместитель директора департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Бахыт ИЛЬЯСОВ. - За последние пять лет среднегодовой переходящий остаток зерна составил 5,5 миллионов тонн, в том числе пшеницы 5 миллионов тонн. Огромный объём продукции остаётся невостребованным.
Как это будет реализовано в регионах, пока неизвестно. Кстати, государство также намерено помогать в развитии садоводства и выращивании виноградников. На субсидирование этих направлений выделят миллиарды тенге.
Константин СЕРГЕЕВ
