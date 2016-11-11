В этом году к участку провели трубы, но голубое топливо по ним не идет. Как рассказала одна из жительниц, после протопки печки на протяжении зимнего периода, дым въелся во все вещи, а сажа обосновалась на стенах. - На трех улицах нашего района нет газа. С АО «КазТрансгазАймак» приходили люди, провели техосмотр, сказали, что все в порядке. Мы напрямую обращались в эту организацию, там нам сказали, что все готово, вопрос за владельцем земли. Мы не понимаем, почему не дают разрешение на подключение, нам объяснили, что за два месяца появился новый закон, и документы будут еще рассматриваться 15 дней. У меня в доме новорожденный, мы топим печь, пользуемся электропечью, - рассказала Гульбану БАТЕШОВА. Сын владельца земли Есен АГИСОВ сообщил, что все документы сданы и сейчас вопрос на стадии разрешения: - Документы у нас в порядке, я все сдал, решение этих вопросов не в моих руках. Ранее не требовалась сдача дополнительных документов, сейчас они нужны, чтобы пройти технический и авторский надзор. Все вопросы мы согласовали с городским отделом АО «КазТрансгазАймак», нам необходимо пройти все процедуры, чтобы в будущем избежать недоразумений. Предполагается, что вопрос с подключением газа разрешится в положительную сторону до конца текущего месяца.