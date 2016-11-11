Органы досудебного расследования просили применить в отношении Дмитрия ВАСИЛЬЕВА меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". a83367b1-fde3-47ed-b1ad-93fe99374d1a Судья суда № 2 г. Актобе Зинаида ШМИРОВА почти 8 часов пробыла в совещательной комнате. Все это время ее решения ожидал не только сам гендиректор, которого подозревают в присвоении или растрате вверенного ему имущества, но и его подчиненные. Они тоже пришли в суд, чтобы поддержать шефа. В итоге свой вердикт судья зачитала ровно в 6 вечера. - В отношении Васильева Д.П. сроком на 2 месяца применена мера пресечения в виде домашнего ареста, которая заключается в изоляции подозреваемого от общества, без содержания под стражей, - зачитала ШМИРОВА. После оглашения подчиненные Дмитрия ВАСИЛЬЕВА громко аплодировали. Напомним, по сообщению пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции, следствием установлено, что генеральным директором АО «Областной футбольный клуб «Актобе» Дмитрием ВАСИЛЬЕВЫМ путем незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 млн тенге. Сабина АСКАРОВА