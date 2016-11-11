Сегодня, 11 ноября, на церемонии закрытия сезона в ЗКАТУ им.Жангир хана собрались представители 16 регионов Казахстана, руководители молодежных организаций, чиновники, а также казахстанские звезд группа «КешYOU» и Серик ИБРАГИМОВ. Участники молодежно-трудового отряда «Жасыл Ел» были награждены по 11 номинациям. Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ поблагодарил всех за работу. - Сегодня, мы отмечаем закрытие сезона трудовых отрядов «Жасыл ел», особенно приятно, что это происходит в Уральске. Такие мероприятия важны для нашей молодежи, это не только обмен опытом, но и большой труд, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Также на церемонию закрытия был приглашен Айбатыр МЫРЗАБЕКОВ, который стал знаменитым, приняв участие в состязании по перетягиванию каната в популярной игре "Я Чемпион". Глава региона похвалил мальчика, поблагодарил за упорство и подарил ему мяч и планшет. "Князем перетягивателей канатов" Айбатыра МЫРЗАХМЕТОВА назвали на сайте Eurosport.