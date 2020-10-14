Иллюстративное фото из архива "МГ" – Тема "срока жизни" COVID-19 на банкнотах имеет несколько версий. По одним данным, при комнатной температуре вирус живет на поверхностях до 28 дней, по другим - до 24 часов, по данным Европейского центрального банка, следы COVID-19 исчезают на банкнотах после нескольких часов. На наш взгляд, вопрос жизнеспособности на банкнотах вируса требует дальнейших исследований для определения более точных данных, - отметил Жомарт Кажмуратов. По его словам, Национальный банк, как правило, прежде чем выпустить банкноты в повторное обращение, держит деньги в банковской упаковке не менее 14 дней в хранилище. Лишь после этого специалисты приступают к сортировке и подсчету денег. С учетом наличия различных версий по длительности "жизни" вируса на банкнотах в целях профилактики наличные деньги до пересчета хранятся без вскрытия в течение 45 дней. – Именно поэтому вероятность нахождения COVID-19 на поверхности банкнот, поступающих в обращение от Национального банка, незначительна. Согласно нашим рекомендациям банки второго уровня, АО "Казпочта" и инкассаторские организации осуществляют обработку банкоматов и кассовой техники. Со своей стороны рекомендуем руководствоваться официальными рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения Казахстана, а также разумными советами, которые действуют во все времена: соблюдать правила гигиены, использовать средства индивидуальной защиты, - добавил директор департамента Нацбанка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.