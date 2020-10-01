Обнуление кредитной истории и очистка черных списков банков по заемщикам, которые уже погасили свою задолженность. После этого они смогут получить банковские кредиты, а не кредитоваться у микрокредитных организаций, онлайн-компаний и ломбардов под высокие проценты, - сказал депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, озвучивая депзапрос на пленарном заседании палаты.

А также по таким займам, помимо запрета на начисление штрафов и пени, нужно установить запрет на начисление вознаграждения и предоставить людям различные варианты погашения задолженности через отсрочку, рассрочку, снижение размера ежемесячного платежа, списание части процентов, пени и штрафов. После прохождения такой программы и погашения задолженности ее участники должны получить полную реабилитацию своей кредитной истории, - считает мажилисмен.

- Государство хотело защитить население от безответственного кредитования, устанавливая жесткие требования. Но эти меры не оставили гражданам выбора и фактически толкнули их в искусно расставленные сети ростовщиков и черных кредиторов. Те же, пользуясь нуждой и финансовой неграмотностью заемщиков, фактически загоняют их в долговую яму, из которой невозможно выбраться, - сказал Аманжан Жамалов.

- На 1 августа 2020 года среднемесячный объем цивилизованных потребительских кредитов от банков снизился почти на 30 процентов. В то же самое время кредиты от ломбардов и микрокредитных организаций увеличились на более 20 процентов. И это только то, что можно как-то подсчитать на этом практически нерегулируемом рынке, - указал депутат.

Иллюстративное фото из архива "МГ" - Считаю, что государству необходимо принимать срочные меры, чтобы реально помочь своим гражданам и снизить кредитную нагрузку, не прибегая при этом к популизму и не привлекая бюджетные деньги. Предлагаю установить одинаковые правила регулирования по одним и тем же финансовым продуктам для банков и микрокредитных организаций;Также он предложил разработать и принять программу восстановления платежеспособности физических лиц. - Свыше 98 процентов потребительских кредитов населения составляют сумму до трех миллионов тенге. Поэтому реабилитация должна касаться потребительских займов до трех миллионов тенге с просрочкой свыше 90 дней.Ранее он озвучил мнение о том, что в современных посткарантинных условиях люди берут кредиты не потому, что они проводят в трудное время пышные тои или приобретают предметы роскоши, а потому что им нужны деньги, чтобы купить продукты и товары первой необходимости, выплатить аренду и ранее взятые кредиты. По словам депутата, для казахстанцев это вопрос выживания.Мажилисмен подчеркнул, что миллионы людей с низкими доходами и плохой историей вынуждены кредитоваться в микрофинансовых организациях, онлайн-компаниях и ломбардах под огромные ставки.