Житель нашей области Александр Потиченко подарил детям, занимающимся в кружках и секциях Дворца молодежи и школьников, учебные пособия, компьютеры и оборудование для спортивного и творческого развития.
- Мы хотим сказать огромное спасибо Александру Андреевичу за оказанную благотворительную помощь, - сказала представитель руководства Дворца молодежи и школьников Ляйля Туремуратова. – Благодаря подаренному оборудованию, учебной красочной наглядности и спортивному инвентарю дети имеют возможность полноценно заниматься и развиваться.
Они с большим удовольствием занимаются в кружках и секциях, имеют отличные достижения. Участвуя в различных конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места.
Следует отметить, что Александр Потиченко подарил основные средства, необходимые для полноценного функционирования социального-значимого объекта области, для развития личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
В спортзалах установлены тренажеры и спортивный инвентарь для занятий боксом, фитнесом, борьбой, танцами, акробатикой и легкой атлетикой. Теперь мальчишки и девчонки с удовольствием занимаются на новом спортивном оборудовании.
Кабинет изобразительного искусства, скульптуры и моделирования детской художественной школы имени Сакена Гумарова также получил подарок для юных художников. Директор художественной школы Жадыгер Негметов вручил благодарственное письмо меценату.
- Александр Андреевич подарил нашим ребятам такие ценные демонстрационные материалы как бюсты, скульптуры, инсталляции, благодаря по ним дети учатся рисовать, ваять, улучшают творческие навыки и создают свои авторские работы, с которыми участвуют на различных выставках. Выпускники нашей художественной школы успешно поступают на специальности изобразительного искусства и дизайна, - отметил Жадыгер Негметов.
- Нашей мастерской авиамоделирования и судомоделирования Александр Андреевич предоставил безвозмездно техническое оборудование, на котором ребята с большим интересом и удовольствием конструируют самолеты, авилайнеры, корабли и другие модели. Их творческие работы были отмечены на конкурсах моделирования, - рассказал директор областного центра детского технического творчества Женыс Шонбаев, который также поблагодарил спонсора и вручил благодарственное письмо.
Кроме этого, учебные пособия были подарены для кабинетов химии, иностранного и казахского языков, а также оборудование планетария и многое другое.
В зоне отдыха и релакса специально для воспитанников был обустроен зимний сад с декоративными растениями и аквариум с редкими и очень красивыми видами рыб.
Зрительный зал, где проходят творческие концерты детей, был оснащен креслами, занавесями и прочими необходимыми предметами интерьера.
Руководитель Дворца молодежи и школьников передал письмо со словами благодарности Александру Потиченко, в котором отмечается его важный и значительный вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения.
Анна СУВОРОВА