- Мы хотим сказать огромное спасибо Александру Андреевичу за оказанную благотворительную помощь, - сказала представитель руководства Дворца молодежи и школьников Ляйля Туремуратова. – Благодаря подаренному оборудованию, учебной красочной наглядности и спортивному инвентарю дети имеют возможность полноценно заниматься и развиваться. Они с большим удовольствием занимаются в кружках и секциях, имеют отличные достижения. Участвуя в различных конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места.Следует отметить, что Александр Потиченко подарил основные средства, необходимые для полноценного функционирования социального-значимого объекта области, для развития личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. В спортзалах установлены тренажеры и спортивный инвентарь для занятий боксом, фитнесом, борьбой, танцами, акробатикой и легкой атлетикой. Теперь мальчишки и девчонки с удовольствием занимаются на новом спортивном оборудовании.Кабинет изобразительного искусства, скульптуры и моделирования детской художественной школы имени Сакена Гумарова также получил подарок для юных художников. Директор художественной школы Жадыгер Негметов вручил благодарственное письмо меценату. - Александр Андреевич подарил нашим ребятам такие ценные демонстрационные материалы как бюсты, скульптуры, инсталляции, благодаря по ним дети учатся рисовать, ваять, улучшают творческие навыки и создают свои авторские работы, с которыми участвуют на различных выставках. Выпускники нашей художественной школы успешно поступают на специальности изобразительного искусства и дизайна, - отметил Жадыгер Негметов.- Нашей мастерской авиамоделирования и судомоделирования Александр Андреевич предоставил безвозмездно техническое оборудование, на котором ребята с большим интересом и удовольствием конструируют самолеты, авилайнеры, корабли и другие модели. Их творческие работы были отмечены на конкурсах моделирования, - рассказал директор областного центра детского технического творчества Женыс Шонбаев, который также поблагодарил спонсора и вручил благодарственное письмо. Кроме этого, учебные пособия были подарены для кабинетов химии, иностранного и казахского языков, а также оборудование планетария и многое другое. В зоне отдыха и релакса специально для воспитанников был обустроен зимний сад с декоративными растениями и аквариум с редкими и очень красивыми видами рыб. Зрительный зал, где проходят творческие концерты детей, был оснащен креслами, занавесями и прочими необходимыми предметами интерьера.Руководитель Дворца молодежи и школьников передал письмо со словами благодарности Александру Потиченко, в котором отмечается его важный и значительный вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения.