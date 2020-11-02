Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 октября на базе палаты предпринимателей "Атамекен" состоялось заседание комитета в сфере энергетики и транспорта регионального совета предпринимателей по ЗКО, где директор ТОО «ОралТранс» Турарбек Тлемисов, являющийся также председателем комитета, рассказал о нехватке щебня и битума в области. Турарбек Тлемисов отметил, что в палату обратились предприниматели, которые занимаются строительством дорог. - Они (строительные компании - прим. автора) заявили, что в ЗКО в настоящее время наблюдается дефицит дорожно-строительных материалов, а именно дорожного щебня и битума, в связи с этим цены на дорожные материалы заметно подскочили. Сейчас у них увеличился срок строительных работ, есть вероятность срыва графика, неисполнение обязательств подрядчиков приведет к тому, что они попадут в список недобросовестных организаций, а затем уже следует банкротство и увольнение рабочих. Основная проблема в том, что вагонные поставки щебня с сентября срываются из-за нехватки полувагонов для перевозки. Они перенаправлены на перевозку каменного угля. Также на станции Уральск работает один маневренный тепловоз, который не успевает развозить щебень, - рассказал о жалобе местных строительных организаций Турарбек Тлемисов. Директор ТОО «ОралТранс» сообщил, что поставщики щебня арендуют частные вагоны, которые предоставляют услуги по перевозке дороже. - Однако эти вагоны из-за нехватки маневренных тепловозов простаивают на тупиках. Если оборачиваемость вагона составляет 7 дней, из Актюбинской области с Мугалжарского карьера, то сейчас она составляет 15-20 дней. Никто не хочет в нашу область направлять вагоны, так как терпят убытки. В Атырау налажена система по маневренным тепловозам, и за 15 дней они два раза успевают возвращаться в Атырау. Наша область им не выгодна. В среднем последние 1,5 месяца поставка щебня в нашу область была сорвана. Цена на щебень поднялась на 1500 тенге за тонну, если составить расход щебня, то на один километр требуется 4 тысячи тонн. За один километр дороги подрядчики вынуждены платить за щебень на 6 миллионов больше. В Уральске идет строительство 55 километров дорог, где убытки составят 380 миллионов тенге, - пояснил Турарбек Тлемисов. Директор филиала акционерного общества "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Уральское отделение ГП" Арман Башенов заявил, что количество маневренных тепловозов в связи с упразднением их отделения, не уменьшилось. - Каждый день оперативно работают пять маневренных локомотив, два постоянно работают на станции Уральск, один на Уральск-Семиглавый Мар, один по станции Казахстан и еще один по станции Желаево, итого пять локомотивов работают постоянно. Каждый тупик имеет свое расчетное время выгрузки. К примеру ТОО "Техстрой" согласно договору должен обрабатывать ежесуточно 55 вагонов, но на сегодняшний день его средняя производительность составляет 15-20 вагонов в сутки. Я прошу "Техстрой" наладить работу, у них есть механизация, есть тупик, но нет грузчиков, которые открывают вагон, вычищают щебень и закрывают его, - пояснил Арман Башенов. - Я говорил, не ждите осени, когда начнется перевозка угля, заказывайте щебень сейчас. А теперь образовалась проблема, когда мы ждем освобождения полувагонов, людей нет. Если вы сделаете анализ, то все упирается в грузчиков. К слову, с августа в Уральск не было поставки битума, потому что завод Caspi Bitum в Актау прекратил поставку. Руководители строительных организаций просят оказать содействие в решении вопросов поставки битума с ближайших заводов России или обеспечить поставки с Caspi Bitum.