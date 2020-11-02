Пожар в частном доме по улице Лесная в селе Подстепное Теректинского района начался 27 октября около 12.00. Глава семейства Бауыржан вспомиинает, что в тот день они были на работе в Аксае, дома никого не было. – Мне позвонили соседи и сказали, что наш дом горит и что шифер трещит. Когда мы приехали, пожар уже был потушен. По предварительному заключению, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Мы не оставляли включенными приборы, единственное - за день до случившегося я попросил родственника заехать и включить отопление. Дом был небольшой, две спальни, зал и кухня, строили сами, заселились 10 лет назад. Сгорело все: вещи, мебель, одежда, документы, ничего не уцелело. До сих пор не верится, что у нас больше нет дома, - говорит мужчина. Сейчас Бауыржан вместе с супругой вынужден жить у родственников, с одеждой тоже помогли близкие. Остатки сгоревшего дома они снесли, сейчас собираются заливать фундамент для нового дома. – Родственники помогли собрать немного денег, их хватит на фундамент. Строить буду сам, никого нанимать не буду, помогут друзья и близкие. На остальные строительные материалы даже не знаю, где брать деньги, нужно покупать камень и шифер. Нам хотя бы сделать черновой вариант и заехать до зимы. Бесконечно жить у родственников тоже не дело. У них ведь своя семья, - говорит Бауыржан Жумагалиев. Супруга Бауыржана Жанар Абдрахманова говорит, что не могла поверить своим глазам, когда впервые увидела сгоревший дом, точнее то, что от него осталось. – Столько лет жить и вот так остаться на улице. Не даром говорят, что огонь - это тихий враг. А ведь скоро зима начнется, морозы. Что нам делать? - недоумевает Жанар. По информации ДЧС ЗКО, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Информация о возгорании поступила в 12.03, полностью ликвидировать пожар удалось спустя два часа - в 14.02. Если вы желаете помочь семье Жумагалиевых, то можете перечислить средства на счет в Kaspi bank: 4400 4301 9080 2618 - карта на имя Бауыржана Жумагалиева. Связаться с семьей можно по телефону: 8 705 416 28 31.