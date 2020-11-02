Мужчина не присутствовал в зале суда во время оглашения приговора, так как на предыдущих заседаниях вел себя агрессивно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ерлан Ислямгалиев, во время оглашения приговора
Сегодня, 2 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области был вынесен обвинительный приговор по делу о захвате заложницы.
В ходе суда стало известно, что Ерлан Ислямгалиев обвиняется по статьям 110 ч.2 п.1,2,4 УК РК "Истязание", 194 ч.4 п.2 УК РК "Вымогательство", 261 ч.2 п.4 УК РК "Захват заложника", 120 ч.2 п.2 УК РК "Изнасилование".
Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Шара Зейнуллина рассказала, что суд установил, что 28 ноября 2019 года Ерлан Ислямгалиев с целью захвата в заложники Ираиды Ислямгалиевой взял с собой охотничий нож, а также купил в магазине учебную гранату Ф-1.
- После чего обвиняемый приехал к потерпевшей, когда та находилась в нотариальной конторе, и захватил ее в заложницы. Переговоры сотрудников правоохранительных органов по освобождению Ислямгалиевой длились около 5 часов. За это время подсудимый потребовал предоставить ему шампанское, шоколад, пистолет, самолет, инкассаторскую машину и 100 тысяч долларов США. По его требованию ему передали шампанское, шоколад и обезвреженный пистолет, - рассказала подробности захвата заложницы Шара Зейнуллина.
Судья отметила, что как только мужчина убедился, что в нотариальную контору никто не сможет войти, угрожая убийством, он дважды изнасиловал Ираиду Ислямгалиеву.
- Судом было установлено, что 1 сентября 2017 года после ссоры с потерпевшей на почве ревности и неприязни к ее малолетнему сыну подсудимый запер его в детской комнате и фонарем от мобильного телефона, светил ему в глаза на протяжении 3-4 часов, отключая и снова включая свет, при этом произносил слова, затрагивающие личное достоинство ребенка и его психику, - рассказала Шара Зейнуллина. - А свою супругу взял за волосы, поволок к батарее, связал обе руки ремнем, залепил ей рот скотчем, а потом связал бельевой веревкой.
Со слов судьи, 2 сентября 2017 года обвиняемый накрыл подушкой лицо потерпевшей и требовал переписать на него квартиру (квартира была приобретена Ислямгалиевой до замужества). Когда потерпевшая отказалась, он также светил фонариком мобильного телефона ей в глаза около двух часов.
Таким образом, суд установил, что подсудимый удерживал свою жену и ее малолетнего сына с 1 по 4 сентября 2017 года.
- Все это время он истязал их, продолжал насилие и издевательство над ними, - пояснила судья. - Уже 4 сентября от безысходности Ислямгалиева оформила договор дарения квартиры на подсудимого в нотариусе, - рассказала Шара Зейнуллина. - Суд установил, что с октября 2017 года по январь 2018 года подсудимый систематически избивал потерпевшую.
Шара Зейнуллина отметила, что вина подсудимого была полностью доказана.
- Суд признал виновным Ерлана Ислямгалиева и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - зачитала приговор Шара Зейнуллина. - Также суд обязал взыскать с обвиняемого моральный вред в размере 10 миллионов тенге в пользу Ислямгалиевой.
Стоит отметить, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Стоит отметить, что на оглашении приговора подсудимого в зале суда не было. Он принимал участие онлайн. Во время оглашения приговора Ерлан Ислямгалиев демонстративно повернулся к видеокамере спиной, а когда судья спросила у него, понятен ли ему приговор, он крикнул в адрес Ираиды: "Сдохни, тварь!"
К слову, Ираида Ислямгалиева согласна с приговором и благодарит суд за справедливость. На вопрос журналистов, согласна ли она с компенсацией морального вреда, она ответила: "Разве можно искупить то, что он совершал на протяжении двух с половиной лет".
Необходимо отметить, что квартира, которую Ислямгалиева переписала на мужа осталась за ней.
Адвокат потерпевшей Тамара Сарсенова сказала, что с приговором она согласна.
- Неизвестно, что ждет дальше эту хрупкую женщину, но в течение всего судебного процесса он угрожал ей, говорил, что убьет ее, выкрикивал: "Сдохни тварь!", "Тебя надо было сжечь!", "Я откуплюсь и выйду, а если и не выйду, то на зоне всем нужны деньги, найду кого-то, чтобы тебя прикончить!", - рассказала Тамара Сарсенова. - Страх у нее будет продолжаться. Сможет ли она ходить, не оборачиваясь, никто не ответит. В отношении потерпевшей возбуждено около 20 уголовных дел. Думаю, продолжение этой истории вы еще услышите.
Напомним
, мужчина взял жену в заложники в помещении, где она работала нотариусом. Тогда к месту ЧП были стянуты все службы. Жители четырехэтажного дома, где располагается кабинет нотариуса, были эвакуированы
. Позже очевидцы
рассказали о захвате заложницы. В полиции рассказали подробности
проведенной спецоперации. Позже стало известно, что на мужчину было заведено
четыре уголовных дела, а на Ираиду Ислямгалиеву - два. Ее обвинили
в доведении до самоубийства и мошенничестве. Позже стало известно, что полицейские завели в отношении потерпевшей 16 уголовных дел. Об этом написала общественный правозащитник Дина Смаилова в посте в социальной сети Facebook.
29 октября общественный правозащитник Дина Смаилова (она же Dina Tansari) и председатель попечительского совета фонда "Не молчи KZ" Алмат Мухамеджанов прибыли в Уральск, чтобы поддержать
Ираиду Ислямгалиеву. В разговоре с журналистами Дина Смаилова отметила, что они имеют дело с неуправляемым человеком (подозреваемым).
судья Шара Зейнуллина
потерпевшая Ираида Ислямгалиева
адвокат потерпевшей Тамара Сарсенова
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА