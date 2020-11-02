Как сообщили в пресс-службе департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг по Атырауской области, в ночь на 1 ноября в популярном баре "Бармаглот" около 150 посетителей праздновали Хэллоуин. – Несмотря на то, что развлекательные заведения не должны работать после 22.00, бар продолжал функционировать и после этого времени. Люди танцевали, веселились, большинство из них находились без средств индивидуальной защиты и не соблюдали дистанцию. Администрация бара нарушила санитарно-эпидемиологические требования, - сообщили в пресс-службе ДККБТУ. Распустить собравшихся гостей бара и закрыть объект удалось сотрудникам полиции. – Стражи порядка направят нам собранный материал и составленный протокол, на основании которых мы примем процессуальное решение. Владельцу бара грозит штраф в размере от 230 до 1600 МРП (до 4,4 млн тенге - прим. автора), - добавили в ДККБТУ.