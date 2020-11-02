Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии РК по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 442 новых случая COVID-19, из них 13 случаев в ЗКО. - Всего в Казахстане было выявлено 112 860 случаев, в ЗКО - 7037, - отметили в МВК РК. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать более 4 тысяч человек, среди которых 333 детей. В стационарах находится –2 420 пациентов. 150 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 – крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ. По данным МВК РК, за прошедшие сутки в Казахстане был зарегистрирован 41 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19. - С 1 августа зарегистрировано 38 тысяч заболевших, 402 случая были летальными, - отметили в МВК РК.