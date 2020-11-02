Изначально 26-летнего Марлена Нургасенова подозревали умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". История любви Марлен и Анель: парня разыскивает полиция Атырау Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кульсары переквалифицировано на часть 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Досудебное расследование продолжается. Марлен Нургасенов находится под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции. Напомним, 15 августа около 19.00 в городе Кулсары Атырауской области произошло убийство 35-летнего мужчины. Полицейские установили четверых подозреваемых, среди которых был Марлен Нургасенов. История отношений молодых людей Марлен и Анель из города Кульсары стала предметом восхищения пользователей социальных сетей. Девушка по имени Анель тяжело заболела в возрасте 16 лет. Почти семь лет она находилась между жизнью и смертью. И все эти годы рядом был парень, с которым она познакомилась еще в школе. Марлен не отходил от возлюбленной ни на шаг. Ухаживал за ней, носил 10-килограммовый кислородный баллон, с помощью которого она дышала, лежал с ней в больнице, гулял, проводил с ней все время, всегда поднимал ей настроение. В октябре 2017 года пара стала гостями Гранд бала в Уральске.    