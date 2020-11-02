Пособник Болатбека Каюпова также проведет два месяца под стражей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава облздрава ЗКО задержан по подозрению в коррупции Болатбек Каюпов. Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в отношении руководителя ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» и его пособника санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца. Напомним, о задержании Болатбека Каюпова стало известно 29 октября. Следователь по особо важным делам первого Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, что Болатбек Каюпов вместе со своим пособником с 12 по 23 октября 2020 года получили от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 миллиона тенге в виде взятки в значительном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге.    