​​Проверка будет проводиться по факту сброса сточных вод с высоким содержанием нефтепродуктов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Департаментом экологии по Атырауской области при министерстве экологии, геологии и природных ресурсов совместно с местными общественниками был произведен мониторинг за состоянием окружающей среды города Атырау. В ходе мониторинга установлено, что на сбросной точке сточных вод ТОО «АНПЗ» осуществляли сброс сточных вод с высоким содержанием нефтепродуктов. – В целях незамедлительного реагирования был организован отбор проб сбрасываемых сточных вод, с привлечением отдела лабораторного – аналитического контроля Департамента экологии по области. Отобранные пробы доставлены для проведения дальнейших анализов. В настоящее время проводятся мероприятия по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО «АНПЗ», - сообщили в департаменте экологии. Напомним, 17 октября в социальных сетях и мессенджерах распространялось видео, на котором видны клубы густого черного дыма. Автор ролика утверждал, что АНПЗ ночью сбрасывает в воздух газ. Тогда экологи заявили, что загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.