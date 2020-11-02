Ретрансляция телерадиоканалов будет приостановлена в связи с планово-профилактическими работами, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Радио и телевидение перестанет работать в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальном сайте kazteleradio.kz, 19 ноября с 3.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. – АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в АО "Казтелерадио".