Одним из первых направлений станет маршрут в Атырау.

АО «Пассажирские перевозки» совместно с ТОО «Штадлер Казахстан» представили первые кадры нового плацкартного вагона, разработанного с учётом казахстанского климата, длительных маршрутов и современных требований к комфорту.

— Новые вагоны рассчитаны на 58 пассажиров и оснащены современными удобствами. При входе расположены стеллажи для багажа, а для проводника предусмотрена отдельная зона отдыха, кухня и панель управления, — отмечает КТЖ.

Для верхних мест разработана удобная лестница, которая также выполняет функцию зонирования пространства. Вагон оборудован третьим уровнем — багажными полками. Каждое место снабжено индивидуальным светильником, розеткой 220V, USB- и USB-С портами, а под сиденьями расширено пространство для хранения — туда помещаются две крупные сумки. Центральный стол выдерживает до 200 кг нагрузки.

В новом плацкарте предусмотрены два санузла, кресла для детей, пеленальные столики, Wi-Fi и система видеонаблюдения.

Первые вагоны Stadler начнут курсировать со следующего года на маршрутах:

№3/4 «Астана — Алматы»

№353/354 «Астана — Семей»

№85/86 «Астана — Шымкент»

№47/48 «Астана — Атырау».

До конца года АО «Пассажирские перевозки» получит первые вагоны отечественного производства. Stadler обеспечит сервисное обслуживание подвижного состава в течение 20 лет. Всего по контракту планируется выпуск 557 вагонов до 2030 года.