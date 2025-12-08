По обновлённой информации в больницу доставили 15 человек.

Авария произошла 7 декабря примерно 8:40 минут на 1024-ом километре автодороги Самара-Шымкент. На трассе перевернулся автобус, направлявшийся из Перми в Ташкент. В салоне находились 49 граждан Республики Узбекистан. Пять человек скончались на месте, 15 пострадавших доставили в райбольницу Айтекебийского района.

В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали, что 13 человек после осмотра отпустили. Все мужчины. У них в основном были ушибы и ссадины, одному наложили гипс. Двое мужчин, которым 51 год и 39 лет, остаются в больнице. У одного сочетанная травма, он в сознании, у второго сотрясение головного мозга. Пострадавшие получают лечение.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса начато досудебное расследование. По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь по автодороге Самара-Шымкент со стороны п. Карабутак в направлении Кызылординской области, возле посёлка Улгайсын допустил опрокидывание автобуса в правую сторону по ходу движения транспортного средства.

По данным Айтекебийского районного акимата, граждане Республики Узбекистан находятся в гостинице при акимате Карабутака, за ними выехал автобус.

Айман КАРИМ