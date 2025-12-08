Это коснётся тех, кто сдаёт жильё или оказывает услуги без сотрудников.

С 1 января 2026 года самозанятые будут работать через спецсчета, а приложение E-Salyq Business сможет блокировать чеки при превышении дохода, сообщает krisha.kz. Это коснётся тех, кто сдаёт жильё или оказывает услуги без сотрудников.

Условия для самозанятых

— Доход не выше 300 МРП в месяц (около 1.3 млн тенге в 2026 году);

— Работать только по видам деятельности из разрешённого списка;

— Не привлекать наёмных сотрудников;

— Платить 4% соцвзносов в месяц;

— ИПН не платить — ставка 0%.

Режим подходит арендодателям жилья, таксистам, курьерам, мастерам красоты, фотографам, переводчикам и т. д.

Как работать

Через приложение E-Salyq Business пробивать чеки за каждую услугу.

Режим включается автоматически с первого чека.

Если дохода нет — платить ничего не нужно.

Важные дополнения

1. Специальный счёт для самозанятых.

Все доходы и расходы по работе будут проходить через спецсчёт. Личные траты — через другой счёт.

Так проще разделить деньги:

для жизни — переводы от родственников, покупки, кафе, аптеки, коммуналка;

для работы — всё, что связано с бизнесом, только через специальный счёт.

Это позволит налоговой видеть реальный доход самозанятого.

Проект о банковских счетах для самозанятых разработан Нацбанком и размещён на Открытых НПА для обсуждения до 22 декабря.

2. Блокировка при превышении лимита.

Приложение будет автоматически считать доход. При превышении лимита 300 МРП выдачу чеков заблокируют до следующего месяца.

Что нужно самозанятому